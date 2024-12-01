Китай пригрозил США жесткими контрмерами в ответ на продажу Тайваню военного оборудования на $385 млн

Недавнее разрешение США на продажу военного оборудования властям Тайваня наносит ущерб китайским национальным интересам и приведет к жестким контрмерам. Об этом заявили в МИД Китая.

"Эти соглашения серьезно подрывают суверенитет Китая и его интересы в области безопасности, сильно нарушают международное право и направляют кардинально неверный сигнал сепаратистским силам, выступающим за независимость Тайваня", - цитирует газета South China Morning Post выдержки из заявления министерства.

В нем также отмечается, что Китай "примет мощные меры противодействия и твердо будет защищать свой суверенитет, безопасность и территориальную целостность".

В Пекине призвали Вашингтон немедленно прекратить поставлять оружие на Тайвань.

В минувшую пятницу, по данным китайских СМИ, Госдеп США объявил об одобрении продажи Тайбэю оборудования на $385 млн - запчастей и других материалов для истребителей F-15, а также радиолокационной техники.

США оказывают поддержку властям Тайваня в военной сфере. В свою очередь Китай выступает против поставок американского оружия, расценивая их как нарушение суверенитета КНР, существования одного Китая и поддержку тех тайваньских политических кругов, которые выступают за независимость от Пекина.