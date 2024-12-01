Госслужащие в Грузии публикуют заявления против приостановки евроинтеграции.

С осуждением решения "Грузинской мечты" приостановить переговоры о вступлении страны в ЕС выступили, в частности, сотрудники налоговой службы, Национального агентства государственного реестра Грузии, Грузинского национального центра рукописей, а также 15 сотрудников мэрии Батуми.

Авторы заявлений обращают внимание, что решение правящей партии противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии. Она гласит, что конституционные органы должны "принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в Европейский союз и Организацию Североатлантического договора".