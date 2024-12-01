В Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии прибыли нидерландские F-35

В Эстонию для охраны воздушного пространства стран Балтии прибыли истребители 322-й эскадрильи королевских ВВС Нидерландов. Об этом сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны.

"Нидерланды станут первой страной, которая начнет обеспечивать воздушную безопасность над странами Балтии после ремонта и модернизации взлетно-посадочной полосы авиабазы Эмари, и это будет сделано с использованием самых современных в мире истребителей-невидимок", - заявил министр обороны Ханно Певкур.

Прибывшие в Эстонию F-35 способны выполнять задачи истребителя, самолета-разведчика и тактического бомбардировщика, они обеспечены технологией малозаметности и многоуровневой связью.

"Цель этой миссии - обеспечить безопасность балтийского воздушного пространства и обеспечить вклад Нидерландов в безопасность восточного крыла НАТО", - заявил командующий подразделением Королевских ВВС Нидерландов подполковник Паскаль Смайли Смаал.

Нидерландские самолеты будет находиться в Эстонии четыре месяца, после чего миссию продолжат представители другой страны НАТО.

На время длившегося девять месяцев ремонта ВПП авиабазы Эмари самолеты НАТО, охраняющие воздушное пространство Балтии, были дислоцированы на авиабазе Лиелварде в Латвии.

В понедельник в Эстонию прибудет министр обороны Нидерландов, чтобы обсудить дальнейшие действия двух стран в области обороны, сообщил Певкур.