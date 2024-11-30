МИД Литвы призвал ЕС к санкциям против правительства Грузии после насилия на протестах

ЕС должен отреагировать санкциями на насильственное подавление протестов в Грузии. Об этом в соцсети X (ранее Twitter) написал заместитель министра иностранных дел Литвы Симонас Сатунас.

Он также считает, что ЕС должен оказать большую поддержку гражданскому обществу Грузии на фоне решения правительства заморозить евроинтеграцию на четыре года.

"Правительство Грузии подняло жестокую тяжелую руку, чтобы раздавить собственный народ. Но народ победит!

Европа должна отреагировать санкциями против нарушителей прав человека и большей поддержкой гражданского общества!", – написал Сатунас.

Напомним, в четверг 28 ноября премьер-министр Грузии от партии власти "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил об отказе Тбилиси от переговоров о вступлении в ЕС "до конца 2028 года". Его заявление прозвучало после одобрения резолюции Европарламента с призывом не признавать результат последних выборов.

Против этого решения уже выступили несколько грузинских ведомств. А президент Саломе Зурабишвили заявила, что партия власти объявила войну собственному народу.

Вечером в четверг под стенами парламента в Тбилиси собрался большой протест, начались столкновения с полицией. В итоге протестующих жестко разогнали с применением водометов и слезоточивого газа. Силовики во время разгона избивали в том числе журналистов и их технику. Акции продолжилась вечером в пятницу, полиция также применила насилие против митингующих.