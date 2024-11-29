Ученые создали ИИ-устройство для восстановления речи

Международная группа исследователей разработала систему «умное горло», которая позволяет перенесшим инсульт и страдающим дизартрией пациентам вновь обрести естественную речь. Об этом говорится в опубликованной работе.

Носимое устройство применяет специальные датчики и искусственный интеллект для обработки речи и эмоциональных сигналов в реальном времени.

Установленные сенсоры анализируют вибрацию мышц горла и пульс на сонной артерии, а большая языковая модель отвечает за обработку речи. Она анализирует речевые и эмоциональные сигналы, уточняя и расширяя предложения в соответствии с задуманным пользователем смыслом.

Утверждается, что «умное горло» способно преобразовывать беззвучную речь в связные предложения без задержек.

В ходе тестов на пяти пациентах с дизартрией коэффициент ошибок устройства в словах составил 4,2% в предложениях — 2,9%.

«Система генерирует персонализированные, контекстуально подходящие предложения, которые точно отражают смысл, заложенный пациентами», — говорится в научной работе.

Конструкция носимого гаджета представляет собой чокер. В него встроены датчики с высокой чувствительностью и модуль беспроводной связи для непрерывной передачи данных с минимальным потреблением энергии. Это обеспечивает бесперебойную работу устройства на протяжении дня.

Исследование предполагает более широкое применение «умного горла», включая добавление поддержки других неврологических заболеваний вроде болезни Паркинсона и многоязычную адаптацию.

Сейчас команда сконцентрирована на улучшении удобства использования устройства.

В июле исследователи из Университета Флориды создали ИИ-систему, которая эффективно отслеживает прогрессирование болезни Паркинсона по движению рук пациентов.