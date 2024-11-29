Совет ЕЭК принял изменения в техрегламент на парфюмерно-косметическую продукцию

Совет Евразийской экономической комиссии принял изменения в технический регламент «О безопасности парфюмерно-косметической продукции».

Как сообщает ЕЭК, уточнена область применения техрегламента в отношении парфюмерно-косметической продукции, нанесенной на изделия. Эта норма касается, например, увлажняющего крема, нанесенного на детские подгузники, или антицеллюлитной пропитки джинсов.

Обновлен понятийный аппарат техрегламента. Установлена возможность проведения токсикологической оценки парфюмерно-косметической продукции на основе анализа токсикологических характеристик ингредиентов расчетным методом, без использования лабораторных животных.

В отношении упаковки средств гигиены полости рта установлено требование о необходимости контроля первого вскрытия.

Также вводится запрет на использование в названии парфюмерно-косметической продукции торговых наименований зарегистрированных лекарств или медизделий.

Установленные в техрегламенте схемы и процедуры государственной регистрации и декларирования соответствия парфюмерно-косметической продукции приведены в соответствие с утверждёнными типовыми схемами оценки соответствия с учетом практики применения техрегламента.

Вступление в силу изменений окажет позитивное влияние как на потребителей, так и на производителей. В изменениях установлены однозначные требования в тех случаях, когда была необходимость уточнения. Например, в части семейной косметики возникало много вопросов и разночтений: нужно ли применять требования к такой продукции как к детской, в семье ведь могут быть дети. Изменениями установлено, что на упаковке семейной косметики обязательно нужно указывать минимальный возраст пользователей, в зависимости от которого будут применяться те или иные требования.

Изменения вступят в силу через год после их официального опубликования за исключением отдельных положений.

Переходные положения изменений в техрегламент определит коллегия ЕЭК отдельным решением.