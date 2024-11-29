Президент Кипра подтвердил намерение страны вступить в НАТО

Президент Кипра Никос Христодулидис подтвердил намерение страны стать членом НАТО.

Он отметил, что Никосия ведет переговоры с Вашингтоном о возможностях вступления в альянс.

По словам Христодулидиса, тот факт, что Кипр не может быть членом НАТО из-за возражений Турции, лишает армию страны многих возможностей как по модернизации, так и по приобретению военной техники.

Христодулидис сообщил, что укрепление сдерживающего потенциала Кипра имеет первостепенное значение, дав понять, что страна ищет здесь возможности как по каналам НАТО и США, так и по оборонным программам ЕС, в которых участвует остров.

Христодулидис назвал ключевым преимуществом Кипра географическое положение острова в районе особой геостратегической важности.

Он также подтвердил, что решения по модернизации военно-морских и военно-воздушных баз острова уже приняты, и что Кипр ведет обсуждение с ЕС относительно военно-морских объектов, а с США – относительно военно-воздушных.

Принятие Кипра в НАТО может создать важный прецедент. По правилам альянса, в него не может быть включено государство с неразрешенными территориальными проблемами. Кипр контролирует около 60% одноименного острова, остальную территорию которого занимает непризнанная Турецкая Республика Северного Кипра. Перспективы успешного членства Кипра в НАТО напрямую зависят от урегулирования кипрского конфликта и улучшения отношений с Турцией.