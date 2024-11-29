Десятки работников МИД Грузии выступили против замораживания движения в ЕС

Несколько десятков сотрудников Министерства иностранных дел Грузии в совместном заявлении осудили решение властей приостановить евроинтеграцию страны. Тексты заявления подписанты распространили в соцсетях.

Грузинские дипломаты считают, что заявление о снятии с повестки дня до 2028 года вступления страны в ЕС не соответствует ее стратегическим интересам.

"Кроме того, затягивание переговорного процесса о вступлении приведет к изоляции страны. Без поддержки западных партнеров Грузия остается один на один с угрозами, которые особенно усиливаются на фоне процессов, происходящих в международной среде и сфере безопасности", – говорится в заявлении.

Также подписанты отметили, что приостановление движения в Евросоюз противоречит требованиям статьи 78 Конституции Грузии, где закреплен курс на евроинтеграцию.

Сейчас под совместным заявлением подписались 45 действующих сотрудников грузинского МИД, среди них – представители департамента евроатлантической интеграции, международно-правового отдела МИД, посольств Грузии в разных странах мира.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе в четверг заявил, что страна отказывается от переговоров о вступлении в Европейский Союз до 2028 года. Это вызвало акции протеста в крупных грузинских городах, в частности Тбилиси.

Курс на евроинтеграцию закреплен в Конституции Грузии, а членство в ЕС поддерживает, по разным опросам, около 80% населения.

Заявлению Кобахидзе предшествовало принятие властями Грузии ряда законопроектов, которые в ЕС и США расценили как откат от демократии, заявив о пересмотре отношений с официальным Тбилиси.