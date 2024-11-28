Инцидент с LED-экраном в Астане во время визита Путина объяснили хакерской атакой

Инцидент с рекламным экраном в Астане, на котором поменялся флаг во время визита Путина, является хакерской атакой. Это установила Государственная техническая служба (ГТС) Казахстана.

"27 ноября в Астане на одном из LED-экранов зафиксирован факт подмены на непродолжительное время демонстрируемого изображения флага. По предварительным данным, атака была совершена с зарубежных IP-адресов с использованием прокси-серверов", - говорится в сообщении ГТС.

Проводится комплекс технических мероприятий "по определению источника воздействия и механизма возникновения", отметили в ГТС.

МВД Казахстана по данному факту возбудило уголовное дело.

В минувшую среду вечером рекламный экран вблизи театра Astana Opera был на некоторое время окрашен в цвета флага Украины. Позже его отключили, он остается темным до сих пор.

В среду в столицу Казахстана с визитом прибыл Путин.