ГТК Беларуси внесет предложения по изменениям ТН ВЭД ЕАЭС, касающихся легковых авто

Государственный таможенный комитет Беларуси внесет предложения в Евразийскую экономическую комиссию по изменениям в ТН ВЭД ЕАЭС, касающимся легковых автомобилей, оснащенных электрическим двигателем и двигателем внутреннего сгорания. Это одно из решений, принятых сегодня в Астане на 48-м заседании Объединенной коллегии таможенных служб государств-членов ЕАЭС.

Как сообщает пресс-служба ГТК, всего руководителями таможенных служб, экспертами из Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и Армении рассмотрено 20 вопросов в сфере таможенного регулирования.

Четыре из них вынесено белорусской стороной, в том числе согласование порядка организации контрейлерных перевозок, изучение правоприменительной практики отнесения декларируемых товаров к отдельным категориям, согласование подходов по таможенным операциям в отношении денежных средств.

"Участники заседания утвердили план работы коллегии на 2025 год, планы мероприятий рабочих групп при коллегии, проанализировали исполнение решений 47-го заседания, состоявшегося в сентябре 2024 года", - говорится в сообщении ГТК.

Дальнейшее совершенствование форм и методов таможенного контроля на территории ЕАЭС закреплено решением сегодняшнего заседания.