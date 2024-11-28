Россия и Казахстан возобновили соглашение о поставках нефти и нефтепродуктов

Россия и Казахстан подписали протокол о продлении действия и внесении изменений в межправительственное соглашение о торгово-экономическом сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов в Казахстан от 9 декабря 2010 года. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

Документ подписан на встрече Путина и Касым-Жомарта Токаева в Казахстане.

Соглашение было подписано 9 декабря 2010 года, последний раз изменения в него вносились в июле 2022 года.

Как говорится в распоряжении главы правительства России Михаила Мишустина, новый протокол предполагает "возобновление действия с 1 января 2024 года" соответствующего соглашения и внесении в него изменений, признавая, что соглашение прекратило свое действие.

По данному соглашению стороны во взаимной торговле нефтью и нефтепродуктами не применяют вывозные таможенные пошлины (иные пошлины, налоги и сборы, имеющие эквивалентное действие). При этом нефть и нефтепродукты, поставляемые из России в Казахстан, подлежат таможенному декларированию в России, как если бы они вывозились за пределы таможенной территории Евразэс, без применения временного периодического таможенного декларирования, установленного российским законодательством, за исключением вывоза нефти и нефтепродуктов трубопроводным транспортом в 2022-2024 годах.

Новым протоколом убирается исключение для трубопроводного транспорта для трех лет - "в 2022-2024 годах".

Также стороны исключили из соглашения возможность рассмотрения споров, связанных с применением или толкованием соглашения, в суде евразийского экономического сообщества, оставив возможность решать их только путем консультаций и переговоров.

Соглашение действует до начала 2028 года и затем автоматически продлевается на 5-летние периоды, если никто не решит его прекратить.

В совместном заявлении по итогам переговоров говорится, в частности, что стороны отмечают стабильную работу Каспийского трубопроводного консорциума (КТК), который играет ключевую роль в обеспечении энергетической безопасности и стабильности региона, а также в развитии экономического сотрудничества между странами.

"Стороны выражают заинтересованность в дальнейшем расширении партнерства в газовой сфере, в том числе в целях транспортировки газа в третьи страны", - отмечается в документе.

Стороны подчеркивают необходимость гарантировать безопасность критически важной трансграничной энергетической инфраструктуры в целях обеспечения стабильности и надежности поставок ресурсов. Особо отмечают роль природного газа как важнейшего переходного топлива в реализации справедливых, поэтапных и сбалансированных энергопереходов.