Последнее обновление: 28.11.2024 16:14

Послы ЕС поддержали завершение вхождения в шенген Румынии и Болгарии

Послы ЕС поддержали завершение процесса вхождения в шенген Румынии и Болгарии, который затянулся на 17 лет, и отмену с 1 января контроля на сухопутных границах государств Шенгенской зоны с этими странами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на еврокомиссара по внутренним делам Ильву Юханссон.

"Поздравления гражданам Болгарии и Румынии с вступлением в Шенген. Вы ждали слишком долго. Сегодняшнее решение Комитета постоянных представителей ЕС позволит этому произойти с 1 января", - написала она в соцсети X.

Болгария и Румыния вступили в ЕС в 2007 году, однако для присоединения к Шенгену им был выдвинут ряд условий, которые, как тогда казалось, позволят завершить этот процесс за 1-2 года.

Этого не произошло. Только к марту 2024 года этим странам был предоставлен "частичный Шенген", то есть им разрешили отменить паспортный контроль с остальными странами сообщества на водном и воздушном транспорте, тогда как контроль на наземных границах пока сохраняется.

Шенгенское сообщество было создано в 1985 году Францией, Германией, Бельгией, Нидерландами и Люксембургом.



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