В Грузии разгорается скандал вокруг изменений в программе Единых национальных экзаменов 2025 года. Об этом пишет агентство "Новости-Грузия".

Из экзаменационных тестов по истории исключили вопрос о восстании против царизма в первой половине XIX века. Это ключевые события, которые стали ответом на аннексию Грузии Российской империей и ликвидацию ее государственности.

Они сыграли критическую роль в формировании национального самосознания и вдохновляли поколения борцов за независимость, пишет агентство. Программу по грузинскому языку и литературе тоже существенно урезали.

Изменения вызвали возмущение в академической среде. Историк Темо Папаскири охарактеризовал их как политически мотивированные.

"Режим сегодня настолько антигрузинский и настолько пророссийский, что это практически продолжение той пророссийской политики, которую они проводили все это время", – сказал он в комментарии TV Pirveli.

Оппозиционный президент Грузии Саломе Зурабишвили уверена, что изменения стали отражением государственной политики, направленной на вытеснение национально-патриотических идей.

Министерство образования Грузии заявило, что изменения служат интересам абитуриентов. Ведомство утверждает, что экзаменационные тесты теперь охватывают только обязательную школьную программу.

"Учебная программа не изменилась, и из программы не было исключено ни одного произведения. Новая программа Единых национальных экзаменов основывается только на обязательной литературе, предусмотренной национальной учебной программой", – говорится в его заявлении. Минобразования отметило, что список обязательной литературы пересматривают с привлечением экспертов.

Ведомство пообещало предложить добавить произведения, которые исчезли из плана экзаменов, "а также все те произведения, которые в дальнейшем будут способствовать формированию национально-патриотических ценностей".