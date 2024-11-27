Кандидатом от правящей партии Грузии "Грузинская мечта" на пост президента станет бывший футболист Михаил Кавелашвили. Об этом заявил глава партии, миллиардер Бидзина Иванишвили.

Кавелашвили, являющийся одним из лидеров формально обособленной группы "Сила народа", ранее занимал 18 место в партийном списке "Грузинской мечты" на парламентских выборах 26 октября, сообщают грузинские медиа.

Михаил Кавелашвили – известный в прошлом футболист. Свою карьеру начал в тбилисском "Локомотиве", а затем перешел в "Динамо Тбилиси", с которым шесть раз становился чемпионом Грузии. В 1995 году он присоединился к русскому клубу "Спартак-Алания" из Владикавказа, а через год перешел в английский "Манчестер Сити". После этого выступал в нескольких швейцарских клубах, завершая успешную международную карьеру.

Его политическая позиция часто была контроверсионной: он критиковал Запад и выражал скептицизм по поводу процесса евроинтеграции Грузии.