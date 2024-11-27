В Румынии молодежь протестовала против победы ультраправого кандидата в президенты

В ряде румынских городов 26 ноября тысячи молодых людей выходили на протесты против победы в первом туре президентских выборов ультраправого независимого кандидата Келина Джорджеску. Об этом пишет Digi24.

Протесты прошли в Бухаресте, Тимишоаре, Яссах, Брашове и Сибиу. Люди держали в руках плакаты с надписями "Мы не повторяем историю. Мы хотим демократии", "Мы за НАТО".

Протестующие выкрикивали лозунги, в частности: "Молодежь хором кричит тебе: не голосуй за диктатора" и "Страна, как на улице, не может быть легионерской". Последнее является отсылкой к истории ультранационалистического движения, существовавшего в Румынии после Первой мировой войны и в годы Второй мировой войны.

"Я не могу согласиться с тем, что меня или моих будущих детей возглавят фашисты", – сказала одна из протестующих.

Она отметила, что у румын еще есть возможность избрать демократический путь на парламентских выборах 1 декабря и во время второго тура президентских выборов 8 декабря.

Другой протестующий поддержал ее, сказав, что "сейчас наша демократия находится в нестабильной ситуации, и я твердо верю, что мы, молодое поколение, можем предотвратить предстоящую катастрофу, которая может произойти во втором туре".