Австрия конфисковала российский газ на €230 млн

Австрийская нефтегазовая компания OMV конфисковала российский газ в качестве оплаты по арбитражному решению, по которому Газпром должен был возместить €230 млн. Об этом Reuters сообщили пять источников.

Компания OMV была одним из немногих покупателей российского газа в Европе после того, как Газпром потерял почти всех своих клиентов после полномасштабного вторжения России в Украину в 2022 году.

OMV 13 ноября заявила, что выиграла арбитраж против Газпрома на €230 млн в связи с нерегулярными поставками в свое немецкое подразделение, и будет принимать меры для немедленного выполнения решения. Через три дня Газпром приостановил поставки голубого топлива австрийской компании.

По данным трех источников, близких к Газпрому и OMV, австрийская компания конфисковала поставки газа за октябрь на сумму €230 млн.

По словам одного из источников, близких к Газпрому, это был первый случай, когда клиент из Европейского Союза не заплатил за газ.

Источник, близкий к OMV, сообщил, что компания рассматривала получение октябрьских поставок газа от Газпрома как последний шанс получить средства по арбитражному решению, если Украина остановит транзит российского газа в январе.

По словам источника, близкого к Газпрому, российский монополист рассматривал конфискацию газа как неплатеж и поэтому прекратил поставки.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер заверил, что после прекращения поставок газа в страну Газпромом она не останется без голубого топлива на время отопительного сезона.