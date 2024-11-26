Госстандарт Беларуси забраковал два вида российского мороженого

В Беларуси с 26 ноября запрещено продавать два вида мороженого российского производства: ванильное эскимо в молочно-шоколадной глазури и с ароматом черники в вафельном стаканчике.

Мороженое производит российская компания "Фабрика грез" в городе Заволжье Нижегородской области.

Согласно реестру опасной продукции, мороженое не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза "О безопасности пищевой продукции", "О безопасности молока и молочной продукции", "Пищевая продукция в части ее маркировки".

В частности, экспертные исследования показали замещение молочного жира в продуктах его заменителем в количестве 99,9% при норме не более 50%.

В начале октября клубничное мороженое в вафельном стаканчике этой же фабрики уже запрещали продавать в Беларуси из-за высокого процента замещения молочного жира заменителем - 88,2%.