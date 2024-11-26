ЕЭК внесла изменения в программу разработки межгосстандартов на косметическую продукцию

Коллегия Евразийской экономической комиссии утвердила изменения в программу разработки межгосударственных стандартов, обеспечивающих реализацию и применение техрегламента «О безопасности парфюмерно-косметической продукции» (ТР ТС 009/2011).

Как сообщает ЕЭК, предусмотрены разработка одного нового и пересмотр двух межгосударственных стандартов. Также проект решения предусматривает исключение 15 позиций, по которым межгосударственные стандарты уже разработаны.

Запланированный к разработке межгосударственный стандарт касается контроля микробиологических показателей парфюмерно-косметической продукции.

Пересмотрены будут стандарт по упаковке парфюмерно-косметической продукции, а также стандарт на настольные игры для развития обоняния и наборы для изготовления парфюмерно-косметической продукции с целью его актуализации с учетом обновленной версии стандарта EN.