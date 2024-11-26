Беларусь и Росатом расширят сотрудничество по "атомным неэнергетическим и неатомным проектам". Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с генеральным директором госхолдинга "Росатом" Алексеем Лихачевым.

"Дополнение к комплексной программе российско-белорусского сотрудничества в области атомных неэнергетических и неатомных проектов будет подписано 28 ноября", - сообщил Головченко.

По его словам, с предыдущих переговоров с Лихачевым "проделана большая работа по согласованным направлениям в соответствии с документом, который определяет новые области сотрудничества: квантовые технологии, разработка совместного программного обеспечения, радиационная медицина, цифровизация, автомобилестроение и так далее".

В свою очередь Лихачев заявил, что для российской госкорпорации "был и остается флагманским проект Белорусской АЭС".