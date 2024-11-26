В Германии объявили обвинения четырем предполагаемым членам ХАМАС

Четырем подозреваемым членам террористической группировки ХАМАС в Германии инкриминируют подготовку атак и незаконное хранение оружия. Об этом сообщает Welt.

Федеральная прокуратура Германии утверждает, что обвиняемые мужчины в течение многих лет были активными иностранными агентами ХАМАС и "занимали важные должности в организации, имея прямые связи с лидерами военного крыла".

Как установило следствие, в 2019 году один из обвиняемых создал склад с боеприпасами и огнестрельным оружием в Болгарии и перевез оружие из тайника в Дании в Германию.

"В период с июня по декабрь 2023 года все обвиняемые несколько раз выезжали из Берлина, меняя склады, в поисках тайника с оружием в Польше. В конце концов, они не смогли его найти", – заявила немецкая прокуратура.

По ее информации, ХАМАС длительное время накапливал оружие в разных европейских странах, чтобы иметь его наготове для возможных нападений на еврейские учреждения в Европе – о чем ранее писали СМИ.

"Организация рассматривала посольство Израиля в Берлине, военно-воздушную базу США в Рамштайне или территорию вокруг берлинского аэропорта Темпельгоф как возможные цели", – говорится в сообщении.

Фигурантов нынешнего дела арестовали в декабре 2023 года в Берлине и Роттердаме, с тех пор они находятся под стражей. Теперь будет решаться вопрос о судебном рассмотрении дела.

Деятельность ХАМАС запрещена в Германии с ноября 2023-го – вскоре после теракта против Израиля, в котором погибли более 1300 человек.