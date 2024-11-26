В Германии анонсировали передачу Украине еще двух IRIS-T до конца года

Украина до конца 2024 года получит от Германии две системы противовоздушной обороны IRIS-T малой и средней дальности. Об этом в разговоре с журналистами в Киеве сказал руководитель специального штаба по вопросам Украины в Министерстве обороны Германии генерал-майор Кристиан Фройдинг.

Фройдинг отметил, что в течение последних дней Германия передала Украине артиллерийские гаубицы, танки, боевые машины пехоты Marder, а также начали программу ударных беспилотников.

"Следующие системы IRIS-T SLM (средней дальности) и SLS (малой дальности) должны прибыть в Украину в течение следующих дней и недель, до Рождества", – анонсировал немецкий генерал-майор, которого цитируют украинские медиа.

"Но наша поддержка будет продолжаться и после Рождества, и после 1 января, и после 21 января, и после 23 февраля – предложенной в Германии даты федеральных выборов", – заверил он.

В начале сентября канцлер Германии Олаф Шольц объявил, что Германия в целом заказала 17 систем ПВО IRIS-T для Украины. Речь идет о восьми системах средней дальности (SLM) и еще девять – малой (SLS).

По состоянию на начало октября четыре системы SLM и три SLS находились в Украине. После этого Минобороны ФРГ отчиталось о передаче двух систем SLM и SLS, а Шольц в разговоре с президентом Владимиром Зеленским обещал доставить еще одну систему IRIS-T до конца года.