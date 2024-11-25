Последнее обновление: 25.11.2024 15:08

Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров

Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть. Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

На суда были наложены ограничения по причине того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

По данным британских властей, большинство танкеров, которые были включены в санкционные списки, ходят под российским флагом: это суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Еще восемь судов - Agnes, Cepheus, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea - ходят под флагом Панамы.

Пять танкеров, на которые теперь распространяются ограничения, зарегистрированы в Габоне: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru ("танкер-химовоз"), Nanda Devi. Также санкции наложены на корабли Mikati (Сьерра-Леоне), Chilli и Python (оба - Антигуа и Барбуда), Daksha (Коморские острова), Delvina и Kelly Grace (оба - Барбадос), Valour (Гвинея), Hs Everett (Либерия).

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.



<Октябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
30123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031123
45678910
Ноябрь 2024
ПнВтСрЧтПтСбВс
28293031123
45678910
11121314151617
18192021222324
2526272829301
2345678
Россия, СНГ
© 1995-2019 УП "Ньюс-Релиз"
Контактная информация | Права на использование