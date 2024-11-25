Великобритания включила в санкционные списки по России 30 нефтяных танкеров

Великобритания ввела санкции против 30 танкеров, перевозивших российскую нефть. Об этом свидетельствуют обновленные данные британского правительства по санкциям.

На суда были наложены ограничения по причине того, что на них перевозили российскую нефть или нефтепродукты в третьи страны.

По данным британских властей, большинство танкеров, которые были включены в санкционные списки, ходят под российским флагом: это суда Anatoly Kolodkin, Antarktika, Belgorod, Bratsk, Georgy Maslov, Kemerovo, Kolomna, Krasnoyarsk, Viktor Bakaev. Еще восемь судов - Agnes, Cepheus, Emily S, Feng Shou, Ksena, Neomi, Suleyman, Thea - ходят под флагом Панамы.

Пять танкеров, на которые теперь распространяются ограничения, зарегистрированы в Габоне: Ariadne, Atalanta, Attica, Guru ("танкер-химовоз"), Nanda Devi. Также санкции наложены на корабли Mikati (Сьерра-Леоне), Chilli и Python (оба - Антигуа и Барбуда), Daksha (Коморские острова), Delvina и Kelly Grace (оба - Барбадос), Valour (Гвинея), Hs Everett (Либерия).

После обновления санкции Великобритании распространяются на более чем 80 танкеров, перевозивших нефть РФ.