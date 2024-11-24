Для Франции "нет красных линий" в поддержке Украины. Об этом в интервью BBC заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро.

Он также подтвердил, что это касается и ударов по территории России.

Жан-Ноэль Барро отметил, что Украина может применять французское дальнобойное оружие по целям на территории России из оборонительных соображений, не детализируя, было ли уже такое применение.

Министр отметил, что западные партнеры не должны устанавливать никаких ограничений на поддержку Украины.

"Конечно, если мы хотим делать больше – нам придется тратить больше, и думаю, что мы должны ответить на эти новые вызовы", – добавил он.

На вопрос о том, означает ли это, что Франция допускает даже привлечение своих войск при необходимости, Барро ответил, что Париж "не исключает никаких сценариев". Напомним, президент Франции Эмманюэль Макрон озвучил эту позицию еще в начале года.

"Мы будем поддерживать Украину настолько интенсивно и долго, как это будет необходимо. Почему? Потому что на кону наша безопасность. С каждым дополнительным квадратным километром, который занимает российская армия, угроза становится на километр ближе к Европе", – подчеркнул он.

"Конечно, если мы хотим делать больше – нам придется тратить больше, и думаю, что мы должны ответить на эти новые вызовы", – добавил он.

Барро также сказал, что Париж "открыт" к идее более конкретного приглашения Украины в НАТО.

"Мы открыты к расширению приглашения, и в наших дискуссиях с партнерами и союзниками и друзьями и союзниками Украины мы работаем над тем, чтобы они стали ближе к нашей позиции", – цитирует его BBC.