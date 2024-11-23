Последнее обновление: 23.11.2024 14:59

Россия ввела запрет на вывоз отходов и лома драгметаллов

Российское правительство ввело временный запрет на вывоз отходов и лома драгоценных металлов с 1 декабря 2024 года по 31 мая 2025 года. Соответствующее постановление правительства размещено на сайте кабмина.

В период действия ограничений из РФ не будут вывозиться отходы и лом драгоценных металлов или металлов, плакированных драгоценными металлами, прочие отходы и лом, которые содержат драгоценный металл или соединения драгоценных металлов. Также приостанавливается вывоз отходов и лома электротехнических и электронных изделий, которые используются главным образом для извлечения драгоценных металлов, являющихся важными для внутреннего рынка страны, сообщает ТАСС.

Согласно документу, запрет не будет распространяться на вывоз катодной сурьмы в слитках, а также проб, отобранных от партий лома и отходов драгоценных металлов, вывозимых аффинажными организациями. При этом масса одной пробы должна составлять не более 500 г в одной товарной партии независимо от количества таких партий по внешнеторговому контракту.

Аналогичные временные ограничения вводились, начиная с февраля 2022 года.

Как сообщает кабмин, такие меры "позволяют увеличить загрузку производственных мощностей российских перерабатывающих предприятий, в том числе аффинажных заводов, и привлекать значительные объемы вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы, в переработку и производство драгоценных металлов".



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