Десятки чешских компаний обходят антироссийские санкции

Государственные органы Чехии рассматривают дела десятков компаний по подозрению в обходе антироссийских санкций. Об этом сообщило Чешское телевидение (ČT24).

Согласно проведенному в июне этого года анализу Национального банка Чехии, стратегически важная в военном и экономическом отношении продукция по-прежнему поступает в Россию из Чехии. При этом санкции в первую очередь призваны осложнить наращивание производства вооружений.

Санкции ограничивают внешнюю торговлю, от которой Россия может получить деньги именно на вооружение и передовые технологии. Однако компании обходят ограничения, торгуя через третьи страны. По данным ČT24, подобным образом действует компания Ferrit, которая отправляет свое горнодобывающее оборудование в Россию через Турцию и Казахстан.

Но товары перемещаются и в обратном направлении. Таким образом, чешские компании пополняют российский военный бюджет.