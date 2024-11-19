Последнее обновление: 19.11.2024 18:00

Парламент Абхазии отправил президента в отставку

Депутаты парламента Абхазии проголосовали за отставку президента Аслана Бжания.

Это было тайное голосование с помощью бюллетеней, 28 депутатов проголосовали «за», один — «против», два бюллетеня были признаны недействительными, сообщают СМИ.

Ночью стало известно, что Бжания согласился уйти в отставку при условии, что его место до выборов займет вице-президент Бадра Гунба, а протестующие против ратификации инвестиционного соглашения покинут правительственный комплекс.

Здание парламента и администрации президента захватила на прошлой неделе, требуя отставки Бжания. Сейчас, судя по опубликованному видео, он находится в родном селе Тамыш.



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