Лукашенко лишил званий более 20 бывших военнослужащих и сотрудников силовых ведомств

Лукашенко 18 ноября подписал указ № 425 "О лишении воинских и специальных званий", сообщает его пресс-служба.

Согласно информации, бывшие военнослужащие и сотрудники различных силовых ведомств (лица начальствующего состава) лишены воинских и специальных званий - всего 21 человек.

Имена и фамилии не приводятся, но отмечается, что "в период обострения общественно-политической обстановки в 2020 году они совершили противоправные действия, которые несовместимы со статусом военнослужащего". В этой связи руководители силовых ведомств инициировали перед Лукашенко вопрос о лишении данных лиц воинских и специальных званий.