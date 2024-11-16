Польша возобновляет работу посольства в Северной Корее

Министерство иностранных дел Польши заявило о намерениях возобновить работу посольства в Северной Корее, которое было закрыто с 2020 года после введенных там строгих коронавирусных ограничений. Об этом заявили в польском МИД в пятницу.

О возобновлении работы посольства говорила с представителями КНДР польская делегация, которая находится в Пхеньяне 11-16 ноября.

"Сейчас посольство Польши в Пхеньяне возобновляет работу во временном помещении канцелярии и с ограниченным персоналом во главе с карьерным дипломатом и сотрудником МИД как временным поверенным в делах", – объявили во внешнеполитическом ведомстве.

Посольство Польши в Пхеньяне было эвакуировано в декабре 2020 года после того, как власти КНДР объявили о полном закрытии государственной границы из-за пандемии COVID-19, что сделало невозможным нормальную работу дипломатического представительства.

Сейчас единственной западной страной, чье посольство в Северной Корее работает, является Швеция. Она возобновила работу диппредставительства в сентябре.

Восстановление дипломатических каналов Запада с КНДР может быть связано с развитием событий на поле боя в Украине. На прошлой неделе в США подтвердили, что северокорейские войска впервые участвовали в боевых действиях в Курской области.