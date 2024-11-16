Еврокомиссия ухудшила прогноз роста ВВП еврозоны на 2025 год до 1,3%

Экономика еврозоны в 2025 году будет расти слабее, чем прогнозировалось ранее, - на 1,3%. Об этом сообщает Еврокомиссия.

Ожидается, что экономика еврозоны вырастет лишь на 0,8% в 2024 году (прогноз остался неизменным), в то же время в 2025-м - вырастет на 1,3% (ожидался рост на 1,4%), а в 2026-м - на 1,6%.

В ЕК ожидают, что общая инфляция в еврозоне снизится более чем вдвое в 2024 году: с 5,4% в 2023 году до 2,4%, а затем начнет снижаться постепенно - до 2,1% в 2025 году и 1,9% в 2026 году.

Прогнозируется, что дефицит бюджета ЕС в 2024 году сократится примерно на 0,4 п. п. до 3,1% ВВП за счет непредвиденных доходов и усилий по фискальной консолидации.

В 2025 году дефицит, по прогнозам, сократится незначительно, до 3,0%, поскольку дальнейшее бюджетное ограничение компенсируется дефицитом доходов. В 2026-м положительная экономическая динамика должна дополнительно сократить дефицит до 2,9%.

В еврозоне дефицит постепенно сократится с 3,0% ВВП в 2024 году до 2,8% в 2026 году.

Согласно прогнозу ЕК, экономические перспективы ЕС остаются крайне неопределенными, а риски в значительной степени смещены в сторону ухудшения. В частности, война России против Украины, и обострение конфликта на Ближнем Востоке подпитывают геополитические риски и сохраняющуюся уязвимость европейской энергетической безопасности.

Дальнейшее усиление протекционистских мер со стороны торговых партнеров может оказать давление на мировую торговлю, что негативно скажется на экономике ЕС, ожидает Еврокомиссия.

На внутреннем фронте неопределенность политики и структурные проблемы в производственном секторе могут вызвать дальнейшие потери конкурентоспособности и оказать давление на рост и рынок труда.