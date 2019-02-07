Еврокомиссия понизила прогнозы роста ВВП и инфляции в еврозоне

Европейская комиссия в четверг резко понизила прогнозы роста ВВП еврозоны в текущем и следующем году из-за неожиданного замедления расширения крупнейших экономик блока, вызванного напряженностью в мировой торговле и увеличением госдолга.

Еврокомиссия также снизила прогноз инфляции в еврозоне в следующем году, теперь ожидая, что показатель будет ниже, чем прогнозирует Европейский центральный банк - это может усложнить реализацию планов регулятора повысить процентную ставку в 2019 году.

Согласно прогнозу Еврокомиссии, рост экономики еврозоны замедлится до 1,3 процента в текущем году с 1,9 процента в 2018-м, а в 2020 году составит 1,6 процента.

Новые прогнозы менее оптимистичны, чем предыдущие, опубликованные в ноябре, когда Брюссель ожидал, что экономика еврозоны расширится на 1,9 процента в 2019 году и на 1,7 процента - в 2020-м.

Еврокомиссия ожидает, что рост экономики Евросоюза без учета Великобритании, которая планирует выйти из блока в марте, замедлится до 1,5 процента в текущем году с 2,1 процента в 2018-м. Рост ВВП в 2020 году, согласно прогнозу, составит 1,8 процента.

Экономика Германии, крупнейшая в блоке, как ожидается, замедлит рост до 1,1 процента в текущем году с 1,5 процента в 2018-м по сравнению с предыдущим прогнозом расширения на 1,8 процента.

Темпы роста ВВП Франции, Италии, Испании и Нидерландов также, как ожидается, замедлятся. Темпы роста итальянской экономики, согласно прогнозу, в 2019 году окажутся самыми медленными среди всех стран ЕС, составив лишь 0,2 процента.

Еврокомиссия ожидает, что инфляция в еврозоне составит 1,4 процента в 2019 году, что ниже прогнозируемых ЕЦБ 1,6 процента и еще дальше от целевого показателя регулятора вблизи 2 процентов.