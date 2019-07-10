Последнее обновление: 10.07.2019 16:19

Еврокомиссия снизила прогноз роста ВВП еврозоны на 2020 год

Еврокомиссия в своем промежуточном летнем прогнозе понизила оценку роста экономики еврозоны на 2020 год на 0,1 процентного пункта по сравнению с предыдущим, весенним прогнозом, до 1,4%, говорится в прогнозе.

Оценка текущего года осталась прежней — 1,2%.

Прогноз по инфляции в регионе 19 стран единой европейской валюты на 2019—2020 годы сокращен на 0,1 п. п. — до 1,3% на каждый год.

«Ожидавшийся ранее отскок позже в нынешнем году теперь выглядит слабее, поскольку глобальный производственный цикл еще не достиг дна, а перспективы торговли и инвестиций по-прежнему омрачены протекционизмом и неопределенностью», — говорится в документе.

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