У здания парламента Абхазии начались столкновения оппозиции с силовиками

У здания парламента Абхазии начались столкновения между сторонниками оппозиции и силовиками, охраняющими здание Народного собрания.

Участники акции протеста протаранили часть ограждения с помощью грузового автомобиля и проникли на территорию переднего двора парламента. Они забросали силовиков яйцами и бутылками, между ними произошли потасовки.

Местные телеграм-каналы сообщают, что силовики распылили газ или бросили в протестующих дымовые шашки. У парламента прозвучали звуки, похожие на выстрелы, но пострадавших нет.

Оппозиция выступает против ратификации соглашения об осуществлении российскими юридическими лицами инвестиционных проектов на территории республики.

Ранее власти страны усилили охрану комплекса правительственных зданий, в том числе и здания парламента республики.

Следует отметить, что протесты вспыхнули после подписания в Москве соглашения, согласно которому крупный российский бизнес получит беспрецедентные льготы, возможность реализовывать свои проекты на территории Абхазии, а также право собственности на землю и имущество. Более того, требуя утверждения этого договора, Москва прекратила финансирование бюджета Абхазии.