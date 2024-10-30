В Минской области проиндексировали чеки «Жилье»

Решением Минского облисполкома № 997 от 24 октября 2024 г. проиндексированы чеки «Жилье».

Согласно решению, индекс роста стоимости строительства жилья для индексации именных приватизационных чеков «Жилье» установлен в размере 36,936 (в настоящее время – 31,159).

Этот индекс ежеквартально рассчитывается для использования чеков «Жилье» гражданами, состоящими на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий, на основании данных государственной статистической отчетности о средней стоимости одного квадратного метра общей площади жилья, которое строится с государственной поддержкой, за предыдущий квартал по сравнению со стоимостью его строительства на 31 декабря 1991 г.

Решение вступает в силу с 30 октября 2024 г.