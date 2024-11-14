Польша перекинула танки K2 "Черная пантера" к границе с Россией

Польша отправила первые южнокорейские танки K2 "Черная пантера" на границу с Россией. Об этом сообщает Polska Agencja Prasowa.

Согласно информации, военная часть находится в Бранево, недалеко от Калининградской области России. Речь идет о семи единицах техники, которые были переданы в 9-ю Браневскую бронекавалерийскую бригаду.

Представитель 16-й Поморской механизированной дивизии Магдалена Костинская сообщила, что танки K2 будут оснащены польскими системами, в том числе средствами связи. До конца года ожидается поставка остальных танков, а сейчас в бригаде есть восемь подготовленных экипажей.

K2 Черная пантера (K2 Black Panther) – южнокорейский основной боевой танк нового поколения. "Черная пантера" вооружена 120-мм гладкоствольной пушкой L55, разработанной компанией Hyundai Wia. Система управления огнем способна получать и отслеживать цели на расстоянии до 9,8 км при помощи тепловизионного прицела. Танк может двигаться со скоростью до 70 км/ч на дорогах с жестким покрытием и до 52 км/ч в условиях бездорожья. Способен подниматься на 60-градусные склоны и преодолевать вертикальные препятствия до 1,8 метра высотой.