Беларусь присоединится к уставу Международной организации гражданской обороны

Депутаты Палаты представителей Нацсобрания Беларуси восьмого созыва на заседании второй сессии в одном чтении приняли законопроект «О присоединении Республики Беларусь к Уставу Международной организации гражданской обороны».

Устав Международной организации гражданской обороны принят в Монако 17 октября 1966 года и вступил в силу 1 марта 1972 года. Он определяет порядок приема в члены Международной организации гражданской обороны, открыт для присоединения к нему любого государства и предусматривает установление и поддержание сотрудничества, обмена опытом и взаимодействия между учреждениями, на которые возложены задачи защиты и спасения населения и имущества, оказание необходимого содействия государствам-членам.

Как сообщает Палата представителей Нацсобрания, присоединение Беларуси к уставу и членство в указанной международной организации «создаст условия для существенного увеличения возможностей продвижения национальных интересов, повышения уровня защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, развития выгодного практического сотрудничества со спасательными ведомствами стран Азии, Африки и Ближнего Востока, в том числе в части экспорта пожарной аварийно-спасательной техники, оборудования и специальной защитной одежды, предоставления образовательных услуг».

Органом, ответственным за выполнение обязательств, принятых Беларусью по уставу, определено Министерство по чрезвычайным ситуациям.