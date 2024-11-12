В России вновь обсуждают меры поддержки АвтоВАЗа

Вопрос поддержки АвтоВАЗа, столкнувшегося с существенным ростом процентной нагрузки по имеющимся кредитам вслед за повышением ключевой ставки, вновь обсуждается на уровне профильных ведомств. Об этом сообщил Интерфаксу Сергей Чемезов, глава госкорпорации "Ростех", являющейся совладельцем российского автопроизводителя.

"Действительно, кредитная нагрузка "АвтоВАЗа" высока. Мы продолжаем инвестировать в углубление локализации, наращиваем производство, обновляем модельный ряд. Потому что без инвестиций не будет конкурентоспособности. Однако с ростом ключевой ставки выплаты банкам процентов выросли на миллиарды рублей в год", - сказал Чемезов, комментируя ситуацию с динамикой долга автоконцерна.

"Конечно, было бы лучше, если бы эти средства шли на финансирование инвестпрограммы. Государство это тоже понимает и завод не бросает. Насколько знаю, сейчас в профильных ведомствах обсуждается, как помочь в этой ситуации АвтоВАЗу", - сообщил глава Ростеха.

Чемезов вновь обратил внимание на сложности, с которыми сталкиваются промышленные предприятия на фоне ужесточения денежно-кредитной политики ЦБ, добавив, что рост ставок "по оборонке бьет особенно сильно".

"У нас серьезные обязательства перед армией, другими госзаказчиками. При этом большая часть нашей продукции - это изделия с длительным производственным циклом, от года и более. Авансовых платежей от заказчиков обычно не хватает на выполнение всех работ, а брать кредит под бешеный процент - самоубийство для бизнеса. Это касается и гособоронзаказа, и экспортных поставок, и гражданских разработок. У нас и так не самая высокая рентабельность. Прибыль, если сравнивать с сырьевыми компаниями и банками, небольшая. В текущих условиях все, что зарабатываем, придется отдать на погашение процентов и даже, скорее всего, будем уходить в "минус". Так не должно быть, это путь к банкротству", - заявил Чемезов.

Финансовую отчетность АвтоВАЗ не публикует. В частности, компания подробно не сообщала о финансовых результатах 2023 года.