Немецкие самолеты подняли в воздух для сопровождения российского "разведчика"

В понедельник немецкие ВВС совершили вылеты из двух баз для сопровождения российского разведывательного самолета над Балтийским морем. Об этом говорится в соцсети X (ранее Twitter) немецких ВВС.

Самолеты совершили вылеты с баз Лааге (Германия) и Лиелварде (Латвия).

"Наши Eurofighter были подняты по тревоге с Лааге и Лиелварде для совместного выявления и сопровождения российского Ил-20М без плана полета и транспондера", – говорится в сообщении.

Страны НАТО осуществляют патрулирование воздушного пространства Латвии, Литвы и Эстонии в порядке ротации с марта 2004 года, когда страны Балтии были приняты в альянс. С 2004 года патрулирование ведется с Шауляйской авиабазы в Литве, а с 2014 года опорная миссия осуществляется и с базы Эмари в Эстонии. С марта этого года в течение девяти месяцев, пока на базе Эмари продолжался ремонт, опорная миссия базировалась в латвийском Лиелварде.

В течение недели 21-27 октября истребители НАТО, которые выполняют задачи по патрулированию воздушного пространства в странах Балтии, совершили шесть вылетов с целью выявления и сопровождения самолетов РФ, которые нарушили правила воздушного движения.

Напомним, 16 октября Германия поднимала в небо свои истребители из-за российского самолета Ил-20.

Сообщалось также, что в течение года над Балтийским морем у внешней границы территориальных вод Латвии констатировано 109 случаев появления российских военных самолетов.