Последнее обновление: 11.11.2024 18:00

Европарламент призовет к более активной борьбе с теневым флотом России

Европейский парламент на этой неделе примет резолюцию с призывом к более целенаправленным мерам против так называемого теневого флота России, благодаря которому она обходит санкции против российской нефти. Об этом сообщает Politico со ссылкой на проект резолюции.

В резолюции Европарламент требует "систематического применения санкций" против судов, перевозящих российскую нефть, и призывает ЕС усилить спутниковый мониторинг и "целевые проверки" танкеров.

Также документ также предлагает принять новые требования к нефтяным танкерам – в частности, подтверждение страхования в водах ЕС, чтобы уменьшить риск обхода санкций.

Резолюция Европарламента, которая не имеет обязательной силы, должна стать ответом на многочисленные свидетельства того, как Россия успешно обходит введенные Западом санкции против российской нефти.

Еще в конце 2022 года ЕС вместе с "Группой семи" запретил весь морской импорт российской нефти и наложил ограничения на международную торговлю нефтью для Москвы на уровне 60 долларов за баррель вместе со своими союзниками по G7.

Но, согласно исследованию Центра исследований энергетики и чистого воздуха, около 80% российской морской нефти сейчас транспортируется "теневым флотом" – судами, которые Запад не может отследить.

Другое опасение связано с тем, что устаревшие танкеры, которые входят в "теневой флот" России, часто протекают и могут вызвать экологическую катастрофу вблизи Евросоюза.

Напомним, в июле более 40 европейских стран согласовали план борьбы с нефтяным "теневым флотом" России на саммите Европейского политического сообщества.

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