Последнее обновление: 11.11.2024 18:00

МИД Беларуси обвинил Латвию и Литву в разрушении энергетической безопасности

Латвия и Литва разрушают энергетическую безопасность региона. Об этом заявил министр иностранных дел Максим Рыженков.

По его словам, Беларусь развивает соответствующую инфраструктуру у себя, строит совместно с Россией.

"А наши соседи - Литва, Латвия - наоборот, обрывают эти цепочки", - цитируют чиновника госСМИ.

Как сообщалось, в июле страны Балтии приняли решение выйти из единой электроэнергетической системы Беларуси, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ) к февралю 2025 года. Власти синеокой назвали этот шаг политически мотивированным и заявили, что на работу энергосистемы Беларуси это никак не повлияет.



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