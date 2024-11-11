США разрешили отправку военных подрядчиков в Украину

Администрация президента США Джо Байдена сняла фактический запрет на работу американских военных подрядчиков в Украине для обслуживания и ремонта предоставленной ВСУ техники. Об этом со ссылкой на анонимного чиновника США сообщили Reuters и CNN.

Решение о работе подрядчиков в Украине Белый дом принял в начале ноября, перед президентскими выборами в США. Оно позволит Пентагону предоставлять контракты американским компаниям для работы в Украине – впервые после полномасштабного вторжения России в 2022 году.

В администрации Байдена надеются, что это ускорит техническое обслуживание и ремонт систем вооружения, которые используются украинскими военными, отмечает Reuters.

CNN уточняет, что к системам вооружения, которые будут обслуживать подрядчики из США, относятся истребители F-16 и системы противовоздушной обороны Patriot.

Собеседники канала оценивают, что американских подрядчиков в Украине будет от нескольких десятков до нескольких сотен, причем из соображений безопасности они будут находиться в регионах подальше от линии соприкосновения.

До сих пор из-за нежелания подвергать риску граждан США в Украине американские подрядчики не могли ездить в страну, поэтому поврежденную технику приходилось отвозить в соседние государства – например Польшу или Румынию.

Отметим, что о снятии запрета на работу американских подрядчиков Пентагона в Украине говорилось еще летом 2024 года, но тогда от этой идеи отказались.