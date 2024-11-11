Лукашенко отправляется в Азербайджан на саммит по борьбе с изменением климата

Лукашенко 11-12 ноября будет находится в Азербайджане, где примет участие во Всемирном саммите по борьбе с изменением климата, сообщает его пресс-служба.

Мероприятие проводится под эгидой Организации Объединенных Наций.

В глобальном форуме участие примут десятки тысяч делегатов, в том числе "многие главы государств и правительств".

Лукашенко в своем выступлении "обозначит национальную позицию Беларуси по вопросам повестки дня, связанным с изменением климата и мерами, которые международное сообщество должно предпринять для решения возникающих в этой сфере вызовов".