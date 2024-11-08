Подозреваемый в шпионаже для Китая американец арестован в ФРГ

Гражданин США Мартин Д., до недавнего времени работавший на армию США в Германии, задержан во Франкфурте-на-Майне за шпионаж в пользу Китая.

По версии следствия, в 2024 году он связался с китайскими правительственными учреждениями и предложил передать секретные данные американских военных спецслужбам КНР, сообщают немецкие медиа.

Это уже третий случай ареста в ФРГ предполагаемых шпионов в пользу Китая в 2024 году. В апреле в Дрездене задержали гражданина Германии Цзяня Г., экс-сотрудника депутата Европарламента от правопопулистской партии "Альтернатива для Германии" Максимилиана Кра. Его подозревают в передаче Китаю информации о переговорах и решениях в Европарламенте, а также в слежке за китайскими оппозиционерами в Германии.

В начале октября в Лейпциге была арестована китаянка Яки Х., которая, по версии следователей, предоставила Цзяню Г. информацию о рейсах, пассажирах и грузах аэропорта Лейпциг/Галле, включая сведения о перевозке вооружений и лицах, связанных с одним из немецких оборонных предприятий.