ЕС продлил миссию военной помощи Украине на два года

Совет ЕС принял в пятницу решение о продлении мандата миссии по военной помощи Евросоюза Украине (EUMAM Ukraine) на два года.

Для этого будет выделено бюджетное ассигнование в размере почти €409 млн на период с 14 ноября 2024 года по 15 ноября 2026 года, сообщила пресс-служба совета.

В распространенном в Брюсселе коммюнике говорится, что EUMAM Ukraine "остается ключевым инструментом военной поддержки ЕС Украины, а ее основная цель – способствовать повышению военного потенциала вооруженных сил Украины".

Кроме того, в соответствии с данным решением EUMAM Ukraine будет сотрудничать с альянсом, в частности, с командованием НАТО по помощи Украине в области безопасности и обучения (NSATU).

Совет ЕС 17 октября 2022 года принял решение о создании EUMAM Ukraine с первоначальной продолжительностью в два года. На сегодняшний день эта миссия, по данным Совета ЕС, подготовила 63 тыс. солдат ВСУ. Сообщается, что в ближайшие месяцы будет подготовлено еще 15 тыс. украинских военнослужащих. EUMAM Ukraine финансируется из Европейского фонда мира.