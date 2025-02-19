В ЕС готовят пакет военной помощи Украине на минимум €6 млрд

Страны Европейского Союза обсуждают пакет военной помощи для Украины на сумму не менее €6 млрд, призванный укрепить ее стратегическую позицию перед переговорами с Россией под руководством США. Об этом со ссылкой на три дипломатических источника пишет Politico.

По словам источников издания, в рамках пакета Евросоюз планирует предоставить Украине 1,5 миллиона артиллерийских снарядов, системы противовоздушной обороны и технику для украинских бригад.

Они также утверждают, что потенциально стоимость пакета может вырасти до €10 млрд, после того как государства ЕС оценят, что могут передать Киеву.

Планируется, что страны Евросоюза смогут присоединиться к пакету финансово или военным оборудованием, а их вклад будет пропорциональным валовому национальному доходу.

Ожидается, что министры иностранных дел ЕС рассмотрят пакет во время очередной встречи в Брюсселе на следующей неделе.

Маловероятно, что военная помощь будет одобрена государствами Евросоюза единогласно из-за позиции Венгрии, говорится в материале, поэтому она может быть оформлена от коалиции желающих стран.

По информации Politico, объявление о пакете может состояться накануне символического визита еврокомиссаров в Киев, который запланирован на 24 февраля.

Перед этим СМИ узнало, что в ЕС обсуждают масштабный план увеличения оборонных расходов и помощи Украине для закупки военного оборудования, который, вероятно, может достичь около €700 млрд.