Глава дипломатии ЕС считает необходимым наращивать военную помощь Украине

Евросоюзу нужно увеличивать военную поддержку Украины, в том числе в области ПВО, иного выхода у союза нет. Об этом в понедельник заявил журналистам глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель.

"Мы должны нарастить поддержку - это единственное решение с нашей стороны. Мы продолжим обсуждать, как разблокировать платежи из Европейского фонда мира, и как увеличить потенциал ПВО Украины", - сказал Жозеп Боррель, которого цитируют медиа.

Он напомнил, что приближается зима, а ситуация лучше не становится.

Ранее ряд СМИ сообщал, что председательствующий на заседании Совета ЕС по иностранным делам Боррель предложит министрам обсудить тему преодоления вето Венгрии на выделение €6,6 млрд для компенсации военных расходов, потраченных на вооружение Украины. Агентство Bloomberg информировало со ссылкой на источники, что Европейская служба внешних связей рассматривает идею добровольных взносов в Европейский фонд мира, чтобы таким образом оказывать военную помощь Украине даже в случае сохранения вето Венгрии.