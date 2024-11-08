Шведская компания IKEA продала последний актив в России

Шведская компания Ingka Group, развивающая сеть магазинов IKEA, продала свой последний актив в России - склад в городе Есипово в Подмосоквье - бизнесмену Роберту Узилову. Об этом сообщает РБК со ссылкой на два источника на рынке коммерческой недвижимости.

Информацию подтвердил представитель Узилова, но отказался от других комментариев по сделке.

В частности, речь идет о дистрибьюторском центре, который шведская компания открыла в 2003 году. После нескольких модернизаций склада его площадь увеличилась с 50 тыс. кв м до почти 180 тыс. кв м.

Один из собеседников издания утверждает, что после прекращения работы IKEA в России склад не эксплуатировался.

РБК ос ссылкой на источник пишет, что сделка прошла одобрение правительственной комиссии по контролю за иностранными инвестициями. Сделка также проходила с выполнением установленных правил - сумма сделки должна учитывать дисконт, а также с нее выплачивается добровольный взнос, добавляет РБК. Собеседник газеты уточнил, что сделка была заключена по ставкам до повышения в октябре минимального дисконта и взноса в бюджет для сделок по продаже иностранцами активов в РФ.

В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Беларуси. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать четыре свои фабрики в России. Товары IKEA со складов компании чуть больше месяца распродавались онлайн.