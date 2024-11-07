Три нефтеперерабатывающих завода России – "Волгоградский", "Ильский" и "Яйский" – частично остановили работу, поскольку не смогли завершить плановый ремонт в октябре. Об этом сообщается на сайте Службы внешней разведки Украины.

Ожидается сокращение объемов нефтеперерабатывающих мощностей при простое в 1,8-2 млн тонн в месяц.

Остановка НПЗ негативно повлияет на внутренние объемы нефтепереработки, выполнение экспортных обязательств, усугубит ситуацию с поставкой горючего на внутренний рынок и увеличит затраты на техническое обслуживание и модернизацию предприятий, ожидают в Службе внешней разведки Украины.

Реальными причинами простоя НПЗ в России являются ограниченный доступ к западному оборудованию и компонентам вследствие международных санкций и невозможность замещения иностранных запчастей, необходимых для технического обслуживания и модернизации НПЗ.

Фактически российская программа импортозамещения не дала существенных результатов. Российские производители оборудования обеспечивают только около 30-45% потребностей рынка и лишь в некоторых компонентах (насосы, компрессоры, реакторы и т.п.).

России также не удалось использовать Китай как альтернативного поставщика оборудования, поскольку китайские технологии не всегда совместимы с российским оборудованием.