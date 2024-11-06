Республиканцы возвращают контроль над Сенатом США

По результатам промежуточных выборов в Сенат США Республиканская партия возвращает себе большинство в нем после того, как последние четыре года была в меньшинстве. Об этом сообщают Politico i The New York Times.

Республиканская партия получает как минимум два места, которые ранее были за демократами и обеспечивали им контроль над палатой с минимальным преимуществом 51-49.

Кандидаты-республиканцы одержали победу в Западной Вирджинии, Огайо и Небраске.

Борьба за контроль над Сенатом в значительной степени решалась в Огайо и Монтане, представителями от которых были демократы, однако в последней серии президентских выборов там выигрывал Трамп.

Контроль над палатой переходит к Республиканской партии как раз тогда, когда давний лидер республиканцев в Сенате Митч Макконелл уходит с должности, а его преемник пока не определен.

Избрание нового лидера республиканцев в Сенате планируется на следующей неделе, на эту должность будут претендовать двое давних соратников Макконелла Джон Тан и Джон Корнин, а также Рик Скотт; этот список еще может расшириться.

Контроль республиканцев над Сенатом будет означать большое преимущество для Трампа в случае его победы на президентских выборах. Однако будет иметь значение, каким станет окончательное преимущество Республиканской партии, поскольку некоторые республиканцы в Сенате неоднократно действовали вопреки линии Трампа.

Поскольку для принятия большинства решений нужно 60 голосов, Республиканской партии придется сотрудничать с демократами.

На выборах 2024 года переизбирается треть состава Сената, причем среди сенаторов, у которых завершился срок полномочий, большинство составляют демократы.