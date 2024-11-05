Литва возлагает на РФ ответственность за взрывы посылок

Россия стоит за взрывоопасными посылками, отправленными из Литвы в европейские страны, на фоне тревоги стран НАТО, что саботаж, организованный Москвой, едва не привел к авиакатастрофе. Об этом заявил во вторник советник президента Литвы Кястутис Будрис в интервью радио Ziniu.

"Мы говорим нашим союзникам, что это не случайность, а часть военных операций", – сказал Кястутис Будрис, которого цитирует Reuters.

"Мы должны нейтрализовать и остановить это в источнике, а источником является российская военная разведка", – сказал он.

Комментарии Будриса стали первым случаем, когда литовский чиновник указал на российскую военную разведку за конкретный акт саботажа.

Западные правительства и разведывательные службы Европы ранее указывали на Москву как на источник серии пожаров и актов саботажа в Европе, направленных на дестабилизацию союзников Украины.

Польское ежедневное издание Gazeta Wyborcza сообщило в октябре, что взрывоопасные посылки, которые привели к пожарам на курьерских складах в Великобритании, Германии и Польше в июле, были отправлены из Литвы.

Великобритания и Германия расследуют случаи возгорания посылок на складах в Бирмингеме и Лейпциге, а Берлин заявил, что едва удалось избежать авиакатастрофы, когда загорелась авиапосылка.