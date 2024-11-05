В ЕАЭС продлили переходные периоды техрегламентов на нефть и газ. Об этом сообщает ЕЭК.

«Продлены сроки действия переходных положений технических регламентов Евразийского экономического союза «О безопасности нефти, подготовленной к транспортировке и (или) использованию» (TP ЕАЭС 045/2017) и «О безопасности газа горючего природного, подготовленного к транспортированию и (или) использованию» (TP ЕАЭС 046/2018), которые завершаются в 2024 году», - говорится в сообщении.

Срок действия переходных положений техрегламента на нефть продлен до 1 января 2027 года.

Срок действия переходных положений техрегламента на природный газ определен до даты вступления в силу международного договора о формировании общего рынка газа Союза, но не позднее 1 января 2030 года.

Эти изменения внесены в решения коллегии Евразийской экономической комиссии от 6 марта 2018 года № 36 и 19 марта 2019 года № 39 по предложениям РФ и Казахстана соответственно.